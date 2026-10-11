Deutsche harrten bei Schneefall Nacht am Berg aus

Notruf am späten Nachmittag

Letztlich kam das Duo nicht mehr weiter – es traute sich weder vor noch zurück. Es gab keinen anderen Ausweg mehr, als gegen 16.30 Uhr einen Notruf abzusetzen. „Acht Einsatzkräfte der Bergrettung Gries im Sulztal sowie ein Alpinpolizist stiegen daraufhin zur Amberger Hütte auf und begannen von dort aus mit der Suche nach den beiden Bergsteigern. Der Einsatz eines Hubschraubers war wegen der schlechten Wetterverhältnisse nicht möglich“, berichtete die Polizei.