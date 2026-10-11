Schreck in Wien: Mann (27) schießt vom Balkon

Schreck am Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf! Nachdem mehrere Schüsse zu hören waren, blickte ein Anrainer aus dem Fenster. Zunächst vermutete er, dass jemand Feuerwerkskörper gezündet hatte. Doch dann entdeckte er einen Mann, der auf einem Balkon offenbar mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgab. Sofort wählte der Zeuge den Polizeinotruf.