Schreck in Wien: Mann (27) schießt vom Balkon

Schreck am Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf! Nachdem mehrere Schüsse zu hören waren, blickte ein Anrainer aus dem Fenster. Zunächst vermutete er, dass jemand Feuerwerkskörper gezündet hatte. Doch dann entdeckte er einen Mann, der auf einem Balkon offenbar mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgab. Sofort wählte der Zeuge den Polizeinotruf.
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Beamte der Polizeiinspektion Ziegelofenweg wurden dabei von weiteren Kräften des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der Polizeidiensthundeeinheit und der WEGA unterstützt.
Wohnung durchsucht, Waffe sichergestellt
Während die Einsatzkräfte anrückten, konnten die Polizisten die betreffende Wohnung ausfindig machen und den Verdächtigen telefonisch erreichen. Der Mann wurde aufgefordert, die Wohnung zu verlassen – und kam der Aufforderung nach.
Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die WEGA-Beamten eine Schreckschusspistole samt Munition. Die Waffe wurde sichergestellt (siehe Foto unten).
Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Landespolizeidirektion Wien um einen 27-jährigen österreichischen Staatsbürger, der die Wohnung gemietet hatte. Besonders brisant: Gegen den Mann besteht ein aufrechtes Waffenverbot.
Der 27-Jährige wurde angezeigt. Weitere Details zu möglichen Hintergründen der Schussabgaben wurden zunächst nicht bekannt gegeben.
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