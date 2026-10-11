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Altes Kärntner Rüsthaus wartet auf neue Bewohner

Kärnten
11.10.2026 10:00
Das Rüsthaus steht auf nur 270 Quadratmetern Grund.
Das Rüsthaus steht auf nur 270 Quadratmetern Grund.(Bild: PETTAUER Rene (Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See))
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Für 115.000 Euro kann man im Kärntner Gailtal Hausherr einer besonderen Immobilie werden: Das Haus der Freiwilligen Feuerwehr Rattendorf bei Hermagor wird verkauft. Noch bis Ende November können Gebote abgegeben werden.

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Es gibt wunderschöne Häuser in Kärnten, Schlösser, moderne Bauten oder Seegrundstücke – aber wer kann schon von sich sagen, dass er in einem Rüsthaus wohnt? Im kleinen Rattendorf, in der Gemeinde Hermagor, ist das bald möglich. Das alte Gebäude der größten Freiwilligen Feuerwehr der Stadtgemeinde Hermagor wird nämlich bald den Besitzer wechseln. „Bis 30. November können noch Angebote bei der Gemeinde eingebracht werden“, erklärt Bürgermeister Leopold Astner.

270 Quadratmeter „klein“ ist die Parzelle mit dem Rüsthaus. Im Untergeschoß sind die Werkstätte und Garage untergebracht, im Obergeschoß liegt eine Wohnung mit Badzimmer und Küche. „Es wurde einmal zugebaut, vorher war das Gebäude noch kleiner. Die Wohnung war auch lange bewohnt, natürlich muss aber renoviert und modernisiert werden“, ergänzt Astner.

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Die Gemeinde brauche das Grundstück schlichtweg nicht mehr und verkauft es deswegen. Im Ort gibt es bereits ein Gemeinschaftshaus für Vereine und Veranstaltungen.

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Die Rattendorfer Feuerwehrleute ziehen nämlich bald in eine besonders moderne Wirkstätte – wenige Meter weiter wird seit dem Frühjahr ein topmodernes Rüsthaus gebaut. Dieses wird aktuell fertiggestellt und soll 2027 eröffnet werden. Da wird dann auch das 150-Jahr-Jubiläum der Wehr gefeiert.

Das neue Rüsthaus spielt alle Stücke – auch optisch ist es ein Highlight.
Das neue Rüsthaus spielt alle Stücke – auch optisch ist es ein Highlight.(Bild: FF Rattendorf)

Astner: „Es wurde von einem Architekten geplant und genau an die Umgebung angepasst.“ Knapp eine Million Euro kostet das Bauwerk. Das Geld kommt zum Großteil vom Land.

Der Marktwert für das kleine Rüsthaus liegt übrigens bei 115.200 Euro. Ein Schnäppchen für eine Immobilie mit viel Geschichte.

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