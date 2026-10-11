Altes Kärntner Rüsthaus wartet auf neue Bewohner

Es gibt wunderschöne Häuser in Kärnten, Schlösser, moderne Bauten oder Seegrundstücke – aber wer kann schon von sich sagen, dass er in einem Rüsthaus wohnt? Im kleinen Rattendorf, in der Gemeinde Hermagor, ist das bald möglich. Das alte Gebäude der größten Freiwilligen Feuerwehr der Stadtgemeinde Hermagor wird nämlich bald den Besitzer wechseln. „Bis 30. November können noch Angebote bei der Gemeinde eingebracht werden“, erklärt Bürgermeister Leopold Astner.