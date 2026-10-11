Wie Sie zu Hause fit werden – ganz ohne Turngeräte

Planke: Auf die gestreckten Arme stützen, die Beine nach hinten führen und den Körper in einer Linie halten. Diese Position möglichst lange halten und weiter steigern. Alternativ auf die Unterarme stützen.

Push-up und Mountain-Climber: Aus der Plank-Position die Brust kontrolliert zum Boden senken und kraftvoll immer wieder hochdrücken. Anschließend mit gestreckten Armen die Knie abwechselnd zum gegenüberliegenden Ellenbogen ziehen.