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Zungenreinigung: Ebenso wichtig wie Zähne putzen?

Gesund - Leser fragen
15.08.2026 10:00
Zungenschaber von hinten nach vorn über die Zunge ziehen.
Zungenschaber von hinten nach vorn über die Zunge ziehen.(Bild: Andrey Popov)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Robert M. (41): „Ich putze dreimal täglich meine Zähne und frage mich, ob auch eine Zungenreinigung wichtig wäre. Was meint ein Zahnarzt dazu?“

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Dr. med. dent. Lukas Hallmann, Zahnarzt in Wien: Ja, das wäre sie! Denn die Zunge ist wie ein Teppich: In ihren feinen Furchen lagern sich Bakterien, Speisereste und abgestorbene Zellen ab. Dieser Belag gehört zu den häufigsten Ursachen für Mundgeruch (Halitosis) und kann den Geschmackssinn stören. Eine Zungenreinigung entfernt diesen Film, sorgt für frischeren Atem, ein deutlich saubereres Mundgefühl und langfristig – durch Reduktion der Bakterien – auch für gesündere Zähne. Genauso wie man die Zähne täglich putzen muss, gehört daher auch die Zunge jeden Tag gereinigt.

Das geht zum Glück ganz einfach und blitzschnell, am besten mit einem sogenannten Zungenschaber (erhältlich etwa in Drogerien und Apotheken). So funktioniert es: Zweimal täglich nach dem Zähneputzen die Zunge weit herausstrecken und den Schaber mit leichtem Druck von hinten nach vorn über die Zungenoberfläche ziehen. Gehen Sie dabei bitte sanft vor!

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Das kann zwei bis vier Mal wiederholt werden, bis sich kein Belag mehr löst. Danach den Mund mit Wasser ausspülen. Den Schaber anschließend abwaschen und gut trocknen lassen. Bei Zungenbrennen den Druck reduzieren oder kurz pausieren.

Bleibt Mundgeruch trotz guter Zungenpflege bestehen oder treten Schmerzen und Blutungen der Zunge auf, unbedingt einen Zahnarzt oder Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen. Zungenreinigung ist also ein kleiner Zusatzschritt mit großem Effekt – sie verbessert Atem und Mundgesundheit spürbar und rundet die tägliche Zahnpflege ideal ab.

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