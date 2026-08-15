Zungenreinigung: Ebenso wichtig wie Zähne putzen?

Dr. med. dent. Lukas Hallmann, Zahnarzt in Wien: Ja, das wäre sie! Denn die Zunge ist wie ein Teppich: In ihren feinen Furchen lagern sich Bakterien, Speisereste und abgestorbene Zellen ab. Dieser Belag gehört zu den häufigsten Ursachen für Mundgeruch (Halitosis) und kann den Geschmackssinn stören. Eine Zungenreinigung entfernt diesen Film, sorgt für frischeren Atem, ein deutlich saubereres Mundgefühl und langfristig – durch Reduktion der Bakterien – auch für gesündere Zähne. Genauso wie man die Zähne täglich putzen muss, gehört daher auch die Zunge jeden Tag gereinigt.