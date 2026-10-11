Drei Welpen hinter Tankstelle angeboten: Abnahme!

Diese seuchenrechtliche Bestimmung führt nun dazu, dass die „Drei von der Tankstelle“ für die nächsten drei Monate in einem niederösterreichischen Tierheim in Quarantäne sitzen. „Mein Dank gilt den höchst engagierten Beamten, die hier sehr professionell gearbeitet haben. Aber das Ganze ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Hintermänner in Ungarn gehen weiter ihren miesen Geschäften nach“, zeigt sich „Tierecke“-Chefin Maggie Entenfellner nachdenklich.