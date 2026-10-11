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Tierecke im Einsatz

Drei Welpen hinter Tankstelle angeboten: Abnahme!

Tierecke
11.10.2026 09:10
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Für einen mutmaßlichen Welpenhändler aus Ungarn lief die „Verkaufstour“ nach Österreich wohl nicht nach seinen Vorstellungen. Bei einer Kontrolle vergangene Woche in Altlengbach (NÖ) stellte die Behörde gleich mehrere mögliche Verstöße fest und nahm ihm drei Tiere ab. Es ist ein weiterer Erfolg für die „Tierecke“, die immer wieder derartige Machenschaften aufdeckt. 

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Mit großen Augen schauen der Zwergspitz und die zwei Chihuahua-Welpen ängstlich aus der Transportbox der Polizei. Wie lange sie schon im Fußraum des Beifahrersitzes unterwegs waren und wo sie eigentlich herkommen, wird wahrscheinlich nie ans Tageslicht kommen. 

Behutsam nimmt „Krone“- Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner die Kleinen heraus und streichelt sie vorsichtig. Das Trio wurde in den sozialen Medien zum Kauf angeboten, als Übergabeort ein abgelegener Parkplatz hinter einer Tankstelle an der Autobahn gewählt. Das verlockende Angebot ließ die Interessenten schnell vergessen, dass hier alles auf der Stecke bleibt, was zu einem verantwortungsvollen Hundekauf dazugehört. 

Verantwortungsvoller Hundekauf:

  • Seriöse Züchter zeigen auch das Muttertier, die Welpen haben ein Alter von mindestens neun Wochen erreicht
  • Hunde werden nicht „geliefert“ oder aus dem Kofferraum verkauft
  • Gespräche über Lebensstil, ob die Rasse passend ist und man ihr gerecht werden kann
  • EU-Heimtierausweis und Impfpässe sind korrekt ausgefüllt 
  • Welpen aus dem Ausland müssen mindestens 16 Wochen alt sein, damit die Tollwutimpfung gültig sein kann

Doch die „Krone“-Tierecke wurde auf diesen geplanten Handel aufmerksam gemacht und setzte alles daran, die kleinen Vierbeiner in Sicherheit zu bringen. Der ungarische Wagen wurde von der Polizei beobachtet, die Beamten schlugen zu, als die Übergabe stattfand. 

Mehrere Verdachtspunkte
Die Liste, die dem Welpenhändler zur Last gelegt wird, ist lang: Verdacht auf Verstöße gegen das Tierschutz- und Transportgesetz, betrügerische Absichten und Urkundenfälschung. Auch dass die Welpen für den Grenzübertritt viel zu jung waren, wird Konsequenzen haben. Denn diese müssten mindestens 16 Wochen alt sein, damit die vorgeschriebene Tollwutimpfung auch gültig wäre. 

Ein Parkplatz diente dem Ungarn als Umschlagplatz für den tierischen Handel.
Ein Parkplatz diente dem Ungarn als Umschlagplatz für den tierischen Handel.(Bild: privat/Krone KREATIV)

Diese seuchenrechtliche Bestimmung führt nun dazu, dass die „Drei von der Tankstelle“ für die nächsten drei Monate in einem niederösterreichischen Tierheim in Quarantäne sitzen. „Mein Dank gilt den höchst engagierten Beamten, die hier sehr professionell gearbeitet haben. Aber das Ganze ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Hintermänner in Ungarn gehen weiter ihren miesen Geschäften nach“, zeigt sich „Tierecke“-Chefin Maggie Entenfellner nachdenklich. 

Käufer trägt die Schuld
Die Verantwortung für das entstandene Tierleid trägt vor allem aber der gedankenlose Käufer hier in Österreich! Wer einen vermeintlichen „Schnäppchen-Welpen“ aus dem Kofferraum kauft, unterstützt nicht nur ein skrupelloses Geschäft, sondern macht sich zu Recht strafbar. Denn jeder Kauf macht den illegalen Welpenhandel lukrativer – und damit das Leid der Tiere größer.

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