Coach Zaric ändert das Altacher Spielsystem

Konkret ortet Zaric bei seinen Spielern den Willen, sich selbst aus dem entstandenen Sumpf – Platz zwölf in der Liga – herauszuziehen. „Man spürt im Training, wie alle wollen. Das war aber auch in den Wochen davor schon so. Wir müssen mehr Konsequenz in beiden Strafräumen zeigen.“ Darauf setzt auch Sportdirektor Philipp Netzer: „Die Analyse in der Länderspielpause hat klar gezeigt, dass wir besser sind, als unser Punktestand.“