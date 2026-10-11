Beiß-Attacke am Praterstern: Polizisten verletzt

Wilde Szenen am Wiener Praterstern! Am Samstagabend geriet ein Paar in der U1-Station heftig in Streit. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Wiener Linien auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, wollten sie die beiden zum Ausgang begleiten. Doch plötzlich eskalierte die Situation völlig.
Die Frau soll sich am Bahnsteig am Bein ihres Begleiters festgeklammert und zugebissen haben. Der Mann erlitt dabei eine blutende Wunde. Als die Sicherheitsdienstmitarbeiter eingriffen, soll die 20-Jährige auch eine Mitarbeiterin attackiert und ihr den Arm verdreht haben. Die Frau wurde dabei an der Schulter verletzt.
Auch auf Polizisten losgegangen
Die Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei. Der verletzte Begleiter wollte offenbar nichts mit den Beamten zu tun haben und machte sich aus dem Staub.
Die alarmierten Polizisten der Polizeiinspektion Praterstern bekamen es wenig später ebenfalls mit der aggressiven Frau zu tun. Die 20-jährige Slowakin wirkte laut Polizei durch Alkohol und/oder Suchtgift beeinträchtigt und verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Schließlich wurde sie festgenommen.
Polizist in Wade gebissen
Doch selbst dabei war noch lange nicht Schluss: Bei der Festnahme soll die Frau versucht haben, einem Polizisten ins Knie zu beißen. Kurz vor ihrer Überstellung in den Arrest biss sie schließlich einem weiteren Beamten in die Wade.
Bei der 20-Jährigen wurde zudem Cannabisharz sichergestellt. Sie befand sich laut Polizeiangaben weiterhin in Gewahrsam.
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