Trump ernennt Chef der „Super Intelligence Force“

Trump bestätigte mit der Personalie einen Bericht der Zeitung „Wall Street Journal“. Clayton, der erst im August zum Geheimdienstchef ernannt worden war, hatte der Zeitung gesagt, Trump habe ihn mit der Aufgabe betraut. „Das Risiko, nicht an der Spitze zu stehen, ist hoch“, sagte Clayton dem Blatt. Die Arbeitsgruppe hat demnach 120 Tage Zeit, um einen Bericht vorzulegen.