Aleph Alpha bringt „Souveräne KI made in Germany“

„Expertise, um wettbewerbsfähige KI-Modelle zu entwickeln“

Nach den Worten von Vorstandschef Ilhan Scheer zeigt „Kolibri“, „dass wir in Deutschland das Talent und die Expertise haben, um wettbewerbsfähige KI-Modelle zu entwickeln“. KI-Souveränität bedeute, die Entscheidungsfreiheit durch Fähigkeiten zu bewahren, diese Technologie selbst zu entwickeln und voranzutreiben, und Kunden die Kontrolle darüber zu geben, wie sie diese einsetzen.