Marktanteile: Warum Billa nach MPreis greifen will

Offiziell schweigen die Beteiligten zwar noch, aber im heimischen Lebensmittelhandel bahnt sich wohl der nächste „Ausverkauf“ an. Seit längerem sucht die Tiroler Familie Mölk frisches Kapital in Form eines neuen Miteigentümers für ihre MPreis-Kette. Interessiert ist die Rewe-Gruppe, konkret könnte deren Tochter Billa zugreifen.