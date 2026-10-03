„Funktioniert überhaupt nicht“: Frust bei Mercedes

„Ich habe mich da selber in diese Lage gebracht. So hatte ich im Q3 nur noch Reifen für einen schnellen Versuch“, bedauerte der 20-Jährige, der aber ebenfalls mit der Performance seines Boliden haderte. „Im dritten Freien Training sahen wir noch stark aus, aber irgendwie hat es im Qualifying nicht funktioniert.“ Wolff sagte, nun gelte es, „zu verstehen, was passiert ist“.