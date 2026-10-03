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Siegchance wohl dahin

„Funktioniert überhaupt nicht“: Frust bei Mercedes

Formel 1
03.10.2026 13:29
Frust bei Kimi Antonelli
Frust bei Kimi Antonelli(Bild: AFP/ANNICE LYN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Qualifying in Sepang herrschte beim bisherigen WM-Dominator Mercedes, der trotz eines Auto-Upgrades nur hinterherfuhr, große Enttäuschung.

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WM-Leader Kimi Antonelli wurde Vierter, darf aber von Position drei aus starten. Grund dafür ist, dass der im Qualifying drittplatzierte Isack Hadjar (Red Bull) in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten strafversetzt wird. Grund dafür ist ein Motorwechsel.

Im Duell mit seinem Teamkollegen George Russell verschaffte sich Antonelli einen Vorteil. Russell schaffte es nur auf Platz acht, was aufgrund der Hadjar-Strafe Startposition sieben bedeutet. Im Klassement liegt der Brite, der zuletzt in Baku triumphierte, 66 Punkte hinter Antonelli.

Toto Wolff
Toto Wolff(Bild: AFP/ANNA SZILAGYI)

„Wir haben ein Upgrade aufs Auto gegeben, das überhaupt nicht funktioniert. Wir verlieren auf allen Geraden, das heißt, wir haben zu viel Luftwiderstand. Etwas, was so nicht absehbar war. Da sind einige Hausaufgaben zu machen“, monierte Teamchef Toto Wolff. So hatte Antonelli eine halbe Sekunde Rückstand auf Verstappen, Russell gar mehr als sieben Zehntel.

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Patzer von Antonelli
Hinzu kam, dass Antonelli im Q2 die Tracklimits überschritt und ihm dadurch eine schnelle Runde aberkannt wurde. Das hatte zur Folge, dass er einmal mehr als die Konkurrenz auf die Strecke musste und damit einen zusätzlichen Reifensatz verheizte. Dieser fehlte ihm dann im entscheidenden Q3.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

„Ich habe mich da selber in diese Lage gebracht. So hatte ich im Q3 nur noch Reifen für einen schnellen Versuch“, bedauerte der 20-Jährige, der aber ebenfalls mit der Performance seines Boliden haderte. „Im dritten Freien Training sahen wir noch stark aus, aber irgendwie hat es im Qualifying nicht funktioniert.“ Wolff sagte, nun gelte es, „zu verstehen, was passiert ist“.

Für das Rennen am Sonntag ist der Wiener pessimistisch. „Ich sehe keine Chance, wenn dir auf den Geraden so viel fehlt, wie uns im Moment.“ Hinzu kommen die anspruchsvollen Bedingungen in Sepang wie die Hitze und die Streckenbeschaffenheit.

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