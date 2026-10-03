Ludwig rief alle Bezirkschefs ins Wiener Rathaus

Um ein gemeinsames Vorgehen zu akkordieren, lud Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig am Samstag seine 23 Bezirksobleute und das Präsidium der Landespartei ins Rathaus. „Das Ergebnis ist eine gemeinsame, klare Haltung der Wiener SPÖ“, sagte Ludwig nach dem Treffen.
„Wir ziehen hier an einem Strang. Diese gemeinsam festgelegte Linie werde ich morgen beim Treffen mit den anderen Landesparteivorsitzenden vertreten. Ich gehe mit einem starken Rückhalt aus Wien in diese Gespräche.“ Auf Namen und mögliche Szenarien für den morgigen Showdown mit den anderen Landesparteichefs und Andreas Babler wollt sich Ludwig nicht festlegen.
Schließlich gehöre es zur „innerparteilichen Kultur, dass man das zuerst mit jenen bespricht, die auch gemeinsam mit uns dann die Entscheidungen treffen werden“.
„Auch über Inhalte diskutieren“
Wichtig sei jedenfalls, dass „neben personellen Angelegenheiten auch über Inhalte und über die politische Kommunikation“ diskutiert werde, so Ludwig. „Es wird morgen eine Entscheidung über einen Prozess geben“, kündigte er an. Auf die Frage, ob es auch eine Entscheidung darüber geben werde, wer die Partei in Zukunft führen werde, meinte Ludwig: „Das wird sich morgen zeigen.“
Aus der Partei ist zu hören, dass Ludwig gemeinsam mit der Gewerkschaft zuerst Finanzminister Markus Marterbauer und als Zweitvariante die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures bekniet hat. Dass die 64-Jährige, der viele Hofburg-Ambitionen nachsagen, dauerhaft übernimmt, wird in der Partei ausgeschlossen. Sie könnte allenfalls einen Übergangsprozess leiten, an dessen Ende Marterbauer, wenn er genesen ist, die Spitze übernimmt oder sich bei einer Mitgliederbefragung mehrere Kandidaten bewerben können.
Ärger unter den Landesparteivorsitzenden über Wien
Unter den Landesparteichefs gibt es bereits Unmut, dass „die Wiener“ wieder einmal „mit der Gewerkschaft packeln“ und alle anderen vor vollendeten Tatsachen stellen wollen. Darüber kann man sich am Sonntag ab 13 Uhr bei einem Treffen der Länderchefs austauschen. Um 16 Uhr folgt dann der Krisengipfel mit Babler, Gewerkschaft und Frauenorganisation.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.