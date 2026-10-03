Ludwig rief alle Bezirkschefs ins Wiener Rathaus

„Auch über Inhalte diskutieren“

Wichtig sei jedenfalls, dass „neben personellen Angelegenheiten auch über Inhalte und über die politische Kommunikation“ diskutiert werde, so Ludwig. „Es wird morgen eine Entscheidung über einen Prozess geben“, kündigte er an. Auf die Frage, ob es auch eine Entscheidung darüber geben werde, wer die Partei in Zukunft führen werde, meinte Ludwig: „Das wird sich morgen zeigen.“