Unglück in Kalifornien
Rettungshubschrauber stürzt in Pazifik – drei Tote
In Kalifornien ereignete sich bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit ein tragischer Helikopterabsturz. Ein Rettungshubschrauber mit fünf Menschen an Bord stürzte kurz nach dem Start vor der Küste von Catalina Island nahe Los Angeles in den Pazifik. Drei Menschen kamen dabei ums Leben.
Das Unglück ereignete sich bereits am Mittwoch. Eine 45-Jährige brauchte dringend medizinische Hilfe, nachdem sie eine allergische Reaktion aufgewiesen hatte. Es wurde ein Rettungshubschrauber gerufen, der die Frau ins Krankenhaus bringen sollte.
Insgesamt drei Personen tot
Wenige Augenblicke nach dem Start stürzte der Hubschrauber ins Meer. Rettungskräfte zogen zunächst vier Menschen aus dem Wasser. Für den Piloten und eine Krankenschwester kam jede Hilfe zu spät. Am Donnerstag dann schließlich die traurige Gewissheit: Auch die 45-Jährige war bei dem Unfall gestorben. Taucher bargen ihre Leiche aus dem Wrack des Helikopters.
Wrack in rund 60 Metern Tiefe
Der zuständige Sheriff sagte, das Wrack des Hubschraubers liege in einer Tiefe von rund 60 Metern im Wasser. Auf der Insel fand bereits ein Gedenkgottesdienst zu Ehren der Opfer statt. Was den Absturz ausgelöst hat, ist bislang nicht klar.
Nicht der erste Helikopterabsturz
Erst vor kurzer Zeit waren in Kalifornien zwei Piloten bei einem Helikopterabsturz im Yosemite-Nationalpark ums Leben gekommen. Zwei Wochen davor war in Los Angeles ein Nachrichtenhubschrauber abgestürzt, bei dem ebenfalls zwei Personen starben.
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