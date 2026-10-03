Rettungshubschrauber stürzt in Pazifik – drei Tote

Insgesamt drei Personen tot

Wenige Augenblicke nach dem Start stürzte der Hubschrauber ins Meer. Rettungskräfte zogen zunächst vier Menschen aus dem Wasser. Für den Piloten und eine Krankenschwester kam jede Hilfe zu spät. Am Donnerstag dann schließlich die traurige Gewissheit: Auch die 45-Jährige war bei dem Unfall gestorben. Taucher bargen ihre Leiche aus dem Wrack des Helikopters.