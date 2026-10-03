Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglück in Kalifornien

Rettungshubschrauber stürzt in Pazifik – drei Tote

Ausland
03.10.2026 15:04
Der Hubschrauber stürzte am Mittwochabend ins Meer (Symbolbild).
Der Hubschrauber stürzte am Mittwochabend ins Meer (Symbolbild).(Bild: Wollwerth Imagery)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Kalifornien ereignete sich bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit ein tragischer Helikopterabsturz. Ein Rettungshubschrauber mit fünf Menschen an Bord stürzte kurz nach dem Start vor der Küste von Catalina Island nahe Los Angeles in den Pazifik. Drei Menschen kamen dabei ums Leben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Unglück ereignete sich bereits am Mittwoch. Eine 45-Jährige brauchte dringend medizinische Hilfe, nachdem sie eine allergische Reaktion aufgewiesen hatte. Es wurde ein Rettungshubschrauber gerufen, der die Frau ins Krankenhaus bringen sollte.

Insgesamt drei Personen tot
Wenige Augenblicke nach dem Start stürzte der Hubschrauber ins Meer. Rettungskräfte zogen zunächst vier Menschen aus dem Wasser. Für den Piloten und eine Krankenschwester kam jede Hilfe zu spät. Am Donnerstag dann schließlich die traurige Gewissheit: Auch die 45-Jährige war bei dem Unfall gestorben. Taucher bargen ihre Leiche aus dem Wrack des Helikopters.

Lesen Sie auch:
Luftaufnahmen der Absturzstelle etwa 160 Kilometer nördlich von Los Angeles zeigten eine ...
Tragödie nach Start
US-Bomber B-52 abgestürzt: Acht Menschen tot
16.06.2026
Tragödie auf Insel
Paar stirbt in Flitterwochen bei Helikopter-Crash
18.08.2026

Wrack in rund 60 Metern Tiefe
Der zuständige Sheriff sagte, das Wrack des Hubschraubers liege in einer Tiefe von rund 60 Metern im Wasser. Auf der Insel fand bereits ein Gedenkgottesdienst zu Ehren der Opfer statt. Was den Absturz ausgelöst hat, ist bislang nicht klar.

Nicht der erste Helikopterabsturz
Erst vor kurzer Zeit waren in Kalifornien zwei Piloten bei einem Helikopterabsturz im Yosemite-Nationalpark ums Leben gekommen. Zwei Wochen davor war in Los Angeles ein Nachrichtenhubschrauber abgestürzt, bei dem ebenfalls zwei Personen starben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.10.2026 15:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf