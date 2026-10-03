Ehemalige Miss Germany lässt die Fäuste fliegen

2022 wurde sie zur schönsten Frau Deutschlands gewählt, knapp fünf Jahre später wird Tatjana Genrich am 14. November ihr Profi-Debüt im Boxen geben.
„In der Schule wurde ich oft gemobbt und ich wollte mich irgendwie wehren. So fing das an“, zitiert die deutsche „Bild“-Zeitung die 33-Jährige. Ihr Traum: Boxweltmeisterin werden. Im November soll dafür der Grundstein gelegt werden, in der Magdeburger Messehalle gibt die gebürtige Russin ihr Profi-Debüt.
2022 wurde Genrich zu Miss Germany gekürt:
Kann sie den Kampf über vier Runden a zwei Minuten für sich entscheiden, werde Genrichs nächster Fight bereits ein Titelkampf sein, heißt es aus Deutschland. Was das Model motiviert: „Ich möchte für die jungen Frauen Vorbild sein und ihnen zeigen, dass man im Beruf und im Sport erfolgreich sein kann.“
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