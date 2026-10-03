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Alle drei im Spital

Starker Nebel: 17-Jähriger kollidierte mit Ehepaar

Oberösterreich
03.10.2026 15:30
Beide Autos wurden schwer beschädigt.
Beide Autos wurden schwer beschädigt.(Bild: Fotokerschi)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Aufgrund des Nebels und weil er sich nicht auskannte, war ein 17-Jähriger trotz Stopptafel in eine Kreuzung eingefahren. Dort kollidierte er mit dem Pkw eines Ehepaars. Alle drei Beteiligten kamen nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf (Oberösterreich).

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Ein 17-Jähriger aus Grünburg lenkte seinen Pkw am Samstag gegen 7:40 Uhr auf der A9 von Graz kommend und fuhr in Ried im Traunkreis von der Autobahn ab. Laut eigenen Angaben habe er dabei aufgrund des starken Nebels und mangelnder Ortskenntnis die Stopp-Tafel übersehen und fuhr in die Kreuzung mit der L562 ein.

Alle drei kamen ins Spital
Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 55-Jährigen aus Steinbach am Ziehberg, welche mit ihrem 56-jährigen Ehemann Richtung Ried im Traunkreis unterwegs war. Deren Wagen prallte auch noch gegen einen Wegweiser.

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