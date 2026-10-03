Starker Nebel: 17-Jähriger kollidierte mit Ehepaar

Ein 17-Jähriger aus Grünburg lenkte seinen Pkw am Samstag gegen 7:40 Uhr auf der A9 von Graz kommend und fuhr in Ried im Traunkreis von der Autobahn ab. Laut eigenen Angaben habe er dabei aufgrund des starken Nebels und mangelnder Ortskenntnis die Stopp-Tafel übersehen und fuhr in die Kreuzung mit der L562 ein.