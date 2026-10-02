Am Samstag heulen wieder die Sirenen und Handys

Der jährliche Zivilschutz-Probealarm wird am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr stattfinden. Zunächst ist eine allgemeine Sirenenprobe geplant, anschließend erfolgt das Signal Warnung an Handys. Dabei handelt es sich um einen dreiminütigen Dauerton, der im Ernstfall auf eine nahende Gefahr hinweisen sollen. Danach folgt der Alarm, der aus einem einminütigen Heulton besteht und die Bevölkerung im Ernstfall dazu auffordert, Schutz zu suchen. Zuletzt kommt die Entwarnung (ab 12.45 Uhr), die ein einminütiger Dauerton ist.