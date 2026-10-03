Anschlagspläne auf Nigel Farage aufgedeckt

Die 78-jährige rechte Politikerin und prominente Brexit-Befürworterin Widdecombe war am 9. Juli tot in ihrem Haus im Südwesten Englands aufgefunden worden. Kerry wird vorgeworfen, Widdecombe 21 Mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen zu haben und anschließend mit ihrer Geldbörse geflohen zu sein.