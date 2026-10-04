Grazer Heimgarten mit viel Geschmack wird 120

Hier hat das Paradies eine Warteliste und blüht nahe einer hoch frequentierten Straße: Seit 1907 gedeiht, summt und wächst es im begehrten Grazer Heimgartenverein Langensiepen.
Hier, im Schatten der im Jahr 1925 gepflanzten Linde, scheint die Welt noch in Ordnung. Der Verkehr auf der Wiener Straße ist nur noch sanftes Rauschen im Hintergrund, die Bienen summen in der warmen Luft, vor einem duftet unwiderstehlich das Backhendl, daneben ein Salat, noch so ein richtig guter, gemischter, echter Gasthaussalat.
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