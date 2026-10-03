Eklat um ÖVP-Politiker nach Aussage am Oktoberfest

Ein Tiroler Politiker und Unternehmer sorgte auf dem Münchner Oktoberfest für einen Rassismus-Eklat. Der Mann ist in einem Video, das zuletzt im Internet die Runde machte, zu sehen. Dort unterstellte er seinem Gesprächspartner, dass er hier nicht Zuhause sei, sondern die Deutschen. Es folgten mehrere Stellungnahmen.
„Du bist hier nicht Zuhause“ – mit diesen Worten startet ein Video, das derzeit in den sozialen Medien die Runde macht. Darin zu sehen ist ein Tiroler ÖVP-Politiker, der mit einem Mann auf dem Münchner Oktoberfest diskutiert.
„Wer sagt das?“, entgegnet ihm der Mann. Daraufhin erklärt ihm der Tiroler, dass hier „die Deutschen“ Zuhause sind. Das Video ging viral und sorgte für einen handfesten Eklat. In den Kommentaren wurde der Politiker stark kritisiert.
Stellungnahmen folgten
Der betroffene Unternehmer meldete sich in einem Video nun selbst zu Wort. Darin nahm er zum Video Stellung. Er erklärt er, dass er „Dummheiten von sich gegeben habe, die nicht meine Werte widerspiegeln.“ „Ich habe zu viel getrunken und Dinge gesagt, die absolut inakzeptabel und nicht in Ordnung sind.“
Gleichzeitig entschuldigt er sich bei allen für das Fehlverhalten. Er habe als Gemüsebauer täglich mit vielen Mitarbeitern aus dem Ausland zu tun. „Das was ich gesagt habe, ist absolut nicht richtig und es tut mir Leid.“
Auch die Tiroler Gemüsebauern veröffentlichten eine Stellungnahme. Darin distanziert man sich ausdrücklich von den getätigten rassistischen Aussagen. „Sie sind inakzeptabel und stehen im Widerspruch zu den Werten unseres Vereins.“ Auch wenn der Unternehmer privat auf dem Oktoberfest war, ändere das nichts an der klaren Ablehnung dieser Aussagen.
Weiter heißt es: „Respekt und ein fairer Umgang miteinander gelten unabhängig von der Herkunft oder Nationalität. Auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten Menschen aus verschiedenen Nationen tagtäglich zusammen. Ihre Würde und ihr Anspruch auf respektvolle Behandlung stehen außer Frage.“ Auch ihnen gegenüber habe sich der Mann für die getätigten Aussagen entschuldigt und die Verantwortung übernommen.
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