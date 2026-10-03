Eklat um ÖVP-Politiker nach Aussage am Oktoberfest

Stellungnahmen folgten

Der betroffene Unternehmer meldete sich in einem Video nun selbst zu Wort. Darin nahm er zum Video Stellung. Er erklärt er, dass er „Dummheiten von sich gegeben habe, die nicht meine Werte widerspiegeln.“ „Ich habe zu viel getrunken und Dinge gesagt, die absolut inakzeptabel und nicht in Ordnung sind.“