Ältere Mitarbeiter: Wien bittet Firmen zur Kasse

Wer Mitarbeiter über 55 beschäftigt, soll dafür künftig zusätzlich zahlen. Wien plant, die bisherige Befreiung von der Dienstgeberabgabe zu streichen und verdient sich dadurch ein nettes Körberlgeld. Auch freie Dienstnehmer sollen darunterfallen. Wien rechnet mit 17,9 Millionen Euro mehr pro Jahr. Davon entfallen 17 Millionen allein auf ältere Beschäftigte. Nachdem also die Freizeitsteuer (Kultur-Euro) gestorben ist, sollen die Unternehmen mehr abgeben.