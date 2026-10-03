Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahrelang abgestritten

Michael Douglas gesteht Affäre mit Kathleen Turner

Society International
03.10.2026 15:00
Michael Douglas enthüllt nach jahrzehntelangem Dementi „geheime“ Romanze mit Kathleen Turner
Michael Douglas enthüllt nach jahrzehntelangem Dementi „geheime“ Romanze mit Kathleen Turner(Bild: Krone-Collage/ AFI/AFP KEVIN WINTER, APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Michael Douglas hat erstmals bestätigt, dass er während der Dreharbeiten zu „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“ tatsächlich eine Romanze mit Kathleen Turner hatte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der heute 82-jährige Schauspieler und seine 72-jährige Kollegin entwickelten während der Produktion des Abenteuerfilms von 1984 Gefühle füreinander. Zu dieser Zeit lebte Douglas getrennt von seiner damaligen Ehefrau Diandra Douglas.

Jahrzehntelang abgestritten!
In einem von „People“ veröffentlichten Auszug aus seinen Memoiren „One Helluva Ride“ schreibt Douglas, die Chemie zwischen ihm und Turner sei so stark gewesen, dass Zuschauer seit Jahrzehnten vermutet hätten, zwischen den beiden sei während der Dreharbeiten etwas gelaufen. Sowohl bei ‘“Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“ als auch bei ‘“Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil“, „Der Rosenkrieg“ und auch noch Jahrzehnte später während gemeinsamer Pressetermine für „The Kominsky Method“ hätten sie dies stets bestritten.

Kathleen Turner und Michael Douglas haben jahrzehntelang über ihre Liaison geflunkert.
Kathleen Turner und Michael Douglas haben jahrzehntelang über ihre Liaison geflunkert.(Bild: APA/Alberto E. Rodriguez/Getty Images for AFI/AFP )

Douglas gesteht Lüge, um damalige Frau zu schützen
Die offizielle Version habe gelautet, dass sie zwar eine außergewöhnliche Chemie gehabt hätten und beide „schreckliche Flirts“ gewesen seien, ihre Beziehung aber nie darüber hinausgegangen sei. In seiner Biografie stellte Douglas nun klar: „Das war eine Lüge.“ Die Geschichte habe dazu dienen sollen, seine damalige Frau und seinen Sohn zu schützen. Diese Version hätten Turner und er der Öffentlichkeit 40 Jahre lang erzählt.

Tatsächlich hätten sie zunächst als Freunde und Co-Stars zueinandergefunden und seien schließlich ein Liebespaar geworden. Nach langen Drehtagen im Dschungel seien sie gemeinsam essen gegangen oder hätten den Abend mit anderen Mitgliedern des Teams verbracht. Später habe er sich heimlich in Turners Hotelzimmer geschlichen. Damals habe es weder Kameras in den Aufzügen noch ständig griffbereite Handys gegeben, erinnerte sich Douglas. Weder die übrigen Darsteller noch Regisseur Bob Zemeckis hätten von der Affäre gewusst. Die Situation änderte sich jedoch, als Douglas‘ Ehefrau Diandra und der gemeinsame Sohn Cameron die Dreharbeiten in Mexiko besuchten. Diandra sei misstrauisch geworden und habe Turner klargemacht, dass sie und Michael weiterhin verheiratet seien. Nach diesem Besuch beendeten Douglas und Turner ihre Beziehung.

Lesen Sie auch:
Catherine Zeta-Jones überraschte ihren Ehemann mit einem Liebes-Posting zum Geburtstag – und ...
Bussi für Douglas
Zeta-Jones verzaubert im Netz – und am Red Carpet
25.09.2026
Schauspiel-Comeback?
Michael Douglas genießt „Auszeit und mein Leben“
22.05.2025

Turner glaubte an gemeinsame Zukunft
Douglas kehrte anschließend zu seiner Ehefrau zurück. Rückblickend hält er das für einen Fehler. Er habe es damals für seinen Sohn Cameron getan, schreibt der Schauspieler, doch „wir hätten nicht wieder zusammenkommen sollen“. Nach der ersten Trennung sei die Ehe nie wieder so gewesen wie zuvor.

Turner hatte öffentlich ebenfalls stets an der bisherigen Version festgehalten, allerdings schon früher eingeräumt, dass sie sich damals eine Beziehung mit Douglas erhofft hatte. Gegenüber „Closer“ sagte sie über ihre damaligen Gefühle: „Ich sehnte mich danach.“ Weil Douglas und seine Frau getrennt gelebt hätten, habe sie geglaubt, es könne für sie beide eine gemeinsame Zukunft geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
03.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
132.864 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
103.987 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
82.667 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2171 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1158 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1096 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Mehr Society International
Jahrelang abgestritten
Michael Douglas gesteht Affäre mit Kathleen Turner
Kampf gegen Parkinson
Schauspieler Michael J. Fox in Kanada geehrt
Ging nicht ans Handy
Polizei rückte kurz vor Tod bei Panettiere an
„Konnte kaum sprechen“
Vertraute packt über Lagerfelds Krebskampf aus
Sexy Überraschung!
Katzenberger feierte ihren 40er mit Oben-ohne-Foto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf