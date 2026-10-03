Michael Douglas gesteht Affäre mit Kathleen Turner

Tatsächlich hätten sie zunächst als Freunde und Co-Stars zueinandergefunden und seien schließlich ein Liebespaar geworden. Nach langen Drehtagen im Dschungel seien sie gemeinsam essen gegangen oder hätten den Abend mit anderen Mitgliedern des Teams verbracht. Später habe er sich heimlich in Turners Hotelzimmer geschlichen. Damals habe es weder Kameras in den Aufzügen noch ständig griffbereite Handys gegeben, erinnerte sich Douglas. Weder die übrigen Darsteller noch Regisseur Bob Zemeckis hätten von der Affäre gewusst. Die Situation änderte sich jedoch, als Douglas‘ Ehefrau Diandra und der gemeinsame Sohn Cameron die Dreharbeiten in Mexiko besuchten. Diandra sei misstrauisch geworden und habe Turner klargemacht, dass sie und Michael weiterhin verheiratet seien. Nach diesem Besuch beendeten Douglas und Turner ihre Beziehung.