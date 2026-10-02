Showdown: Bablers wohl letzter Tag als SPÖ-Chef

Die Gerüchteküche brodelt über. Dem Vernehmen nach weiß Andreas Babler seit Anfang der Woche, dass seine Tage als SPÖ-Chef gezählt sein dürften. In vertraulichen Gesprächen soll man dem Vizekanzler durch die „rote Nelke“ signalisiert haben: Spätestens bei den zwei Ländergipfeln hat er in seiner Partei keine Mehrheit mehr. Die ohnehin Babler-kritischen Landesparteichefs haben sich abgestimmt und werden den Daumen senken. Damit dreht sich in der SPÖ alles um die Frage: Wer wird’s?