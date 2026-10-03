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Sie war Tänzerin und wiegt heute nur noch 25 Kilo

Leben
03.10.2026 13:33
Obwohl Engla ihr Bett nicht mehr verlassen kann, kleidet sie sich täglich für den großen ...
Obwohl Engla ihr Bett nicht mehr verlassen kann, kleidet sie sich täglich für den großen Auftritt.(Bild: Sanna Sjöswärd, for Corren)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Mit drei Jahren begann Engla Louise Lernäs, Ballett zu tanzen. Mit zehn erkrankte die Schwedin an Magersucht. Heute ist sie 46, hat nur noch 25 Kilo und hält mit Beharrlichkeit an der Schönheit fest: an Kleidern, Blumen, Bildern und am Tanz. Die Geschichte einer Kämpferin.

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Engla Louise Lernäs liegt in ihrem Bett in Linköping und ist längst zu schwach für das, was andere Menschen Tanzen nennen würden. Also tanzt sie im Liegen. „Bettballett“ nennt sie die Bewegungen, mit denen sie sich das erhält, was einmal ihr Leben war. Jeden Tag, zu einer bestimmten Zeit, schaut sie in ihr iPad und wiegt ihren zarten Körper zu einem Ballett-Video.

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