Sie war Tänzerin und wiegt heute nur noch 25 Kilo

Engla Louise Lernäs liegt in ihrem Bett in Linköping und ist längst zu schwach für das, was andere Menschen Tanzen nennen würden. Also tanzt sie im Liegen. „Bettballett“ nennt sie die Bewegungen, mit denen sie sich das erhält, was einmal ihr Leben war. Jeden Tag, zu einer bestimmten Zeit, schaut sie in ihr iPad und wiegt ihren zarten Körper zu einem Ballett-Video.