Rasen im Kosovo „ein Acker wie in der Kreisliga“

„Wäre schön in der Kreisliga“

Auch Flügelspieler Patrick Wimmer hatte nicht viel Gutes über den Rasen zu sagen. „In der deutschen Bundesliga sind wir etwas anderes gewohnt“, schmunzelte der Hoffenheim-Legionär. „Auf so einer Wiese habe ich schon lange nicht mehr gespielt – so etwas wäre eher schön in der Kreisliga, aber nicht, wenn man selbst darauf spielen muss.“ Als Ausrede wolle er den Platz jedoch nicht gelten lassen, schließlich „gilt es ja für beide Mannschaften“.