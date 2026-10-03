Rasen im Kosovo „ein Acker wie in der Kreisliga“

Das ÖFB-Team gastiert am Sonntagabend erstmals im Kosovo – der erste Eindruck vom Fadil-Vokrri-Stadion in Prishtina fällt allerdings ernüchternd aus. Vor allem der Zustand des Rasens sorgt für wenig Begeisterung: Sowohl Teamchef Ralf Rangnick als auch Flügelspieler Patrick Wimmer äußerten sich kritisch.
„Ich habe selten so einen ungepflegten Platz gesehen“, beschwerte sich Rangnick bei der Pressekonferenz am Samstagnachmittag. „Es ist eine Wiese, ein Acker. Es wird für beide Mannschaften nicht einfach sein, einen gepflegten Fußball zu spielen.“ Man müsse sich daher auf eine andere Partie als beim 3:1-Sieg im Hinspiel in Wien einstellen. „In Wien haben wir auf einem frisch verlegten Rollrasen gespielt. Hier wird es für beide Mannschaften schwierig, gepflegten Fußball zu spielen. Wir werden versuchen, mit unserer Spielweise erfolgreich zu sein.“
„Wäre schön in der Kreisliga“
Auch Flügelspieler Patrick Wimmer hatte nicht viel Gutes über den Rasen zu sagen. „In der deutschen Bundesliga sind wir etwas anderes gewohnt“, schmunzelte der Hoffenheim-Legionär. „Auf so einer Wiese habe ich schon lange nicht mehr gespielt – so etwas wäre eher schön in der Kreisliga, aber nicht, wenn man selbst darauf spielen muss.“ Als Ausrede wolle er den Platz jedoch nicht gelten lassen, schließlich „gilt es ja für beide Mannschaften“.
Schlager wieder im Tor
Zur Personalsituation verriet Rangnick nur wenige Details. „Im Tor wird Alexander Schlager spielen. Im Sturm entscheide ich zwischen Michael Gregoritsch und Junior Adamu. Kalajdzic wird nicht von Anfang an spielen“, so der Teamchef. Auch Carney Chukwuemeka wird nicht in der Startelf stehen. Bei ihm „machte der Muskel zu“.
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