Zum ersten Mal geht‘s im Revier um mehr als Körbe

Kapfenberg geht mit einer großen Portion „Steirer-Blut“ in den Gipfel: Mit McCaw, Schrittwieser, Grgic, Vötsch, Vincze oder Köppel absolvierten etliche Bulls die eigene Akademie, bilden nun den Stamm des Superliga-Meisters. „Darauf kann man stolz sein“, so Manager Michi Schrittwieser, der dieses Mal wieder auf eine ähnliche Trefferquote wie zuletzt hofft. In Eisenstadt saßen 17 von 34 Versuchen der Bulls! „Und da waren sogar unsere blessierten Schützen Schrittwieser und Oglesby nicht dabei.“