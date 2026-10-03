Zum ersten Mal geht‘s im Revier um mehr als Körbe

Zum ersten Mal in der noch jungen Basketball-Saison geht‘s in der Steiermark um mehr als nur um Körbe. Wenn Meister Kapfenberg am Sonntag den Herausforderer Eagles Graz empfängt (live auf www.basketballaustria.tv), sind Emotionen garantiert. Im Video: Die Bulls schossen sich für das Derby schon warm!
Erster Prestige-Hit am Sonntag im Basketball-Revier! Wenn Meister Kapfenberg Neueinsteiger Eagles Graz empfängt (Walfersamhalle, 17.30), zählen die Körbe quasi „doppelt“. Vor allem die Bulls wollen sich vom Herausforderer, der sich für den Liga-Einstieg ja auch viel Know-how aus Kapfenberg holte, nicht in die Suppe spucken lassen.
Kapfenberg geht mit einer großen Portion „Steirer-Blut“ in den Gipfel: Mit McCaw, Schrittwieser, Grgic, Vötsch, Vincze oder Köppel absolvierten etliche Bulls die eigene Akademie, bilden nun den Stamm des Superliga-Meisters. „Darauf kann man stolz sein“, so Manager Michi Schrittwieser, der dieses Mal wieder auf eine ähnliche Trefferquote wie zuletzt hofft. In Eisenstadt saßen 17 von 34 Versuchen der Bulls! „Und da waren sogar unsere blessierten Schützen Schrittwieser und Oglesby nicht dabei.“
Sehen Sie sich die Trefferorgie der Bulls selbst an:
Die Eagles jagen indes nach dem Neueinstieg im Sommer die Siegpremiere gegen Kapfenberg und in einem Derby. Es wäre gleichzeitig auch der erste Graz-Erfolg (mitsamt Vorgänger-Klub UBSC) seit November 2024, als der UBSC in Kapfenberg mit 96:93 gewinnen konnte.
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