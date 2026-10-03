Hauseinsturz: Ermittlungen gegen vier Beschuldigte

Das heißt nicht automatisch, dass die Beschuldigten Personen sind, es kann sich dabei auch um Firmen handeln. In dem Gebäude haben zum Unglückszeitpunkt Umbauarbeiten stattgefunden. Schnell wurde gemutmaßt, die Arbeiten könnten mit dem Einsturz in Zusammenhang stehen. Das ist Gegenstand von Ermittlungen.