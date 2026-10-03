Kurios! Salzburg-Talente ohne Namen im Test

Beim Testspiel des FC Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß Linz musste Trainer Danny Röhl aufgrund der personellen Situation auf einen verkleinerten Kader zurückgreifen. Nicht jeder Spieler, der gegen den Zweitligisten zum Einsatz kam, hatte dabei seinen Namen am Trikot stehen.
Gleich 17 Spieler standen Trainer Danny Röhl am Freitag beim Test gegen Blau-Weiß Linz nicht zur Verfügung. Auf der schmucken Anlage in Pischelsdorf (Bezirk Braunau) fehlten zum einen zehn Nationalteamkicker wie Abubakr Barry, Bartosz Mazurek oder Haris Tabaković. Zum anderen sind seit Neuestem sieben Akteure verletzt. Allen voran die Ausfälle von Kapitän Nikolas Veratschnig und Tormann Christian Zawieschitzky fallen bei Red Bull Salzburg ins Gewicht.
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