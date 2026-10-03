Kurios! Salzburg-Talente ohne Namen im Test

Gleich 17 Spieler standen Trainer Danny Röhl am Freitag beim Test gegen Blau-Weiß Linz nicht zur Verfügung. Auf der schmucken Anlage in Pischelsdorf (Bezirk Braunau) fehlten zum einen zehn Nationalteamkicker wie Abubakr Barry, Bartosz Mazurek oder Haris Tabaković. Zum anderen sind seit Neuestem sieben Akteure verletzt. Allen voran die Ausfälle von Kapitän Nikolas Veratschnig und Tormann Christian Zawieschitzky fallen bei Red Bull Salzburg ins Gewicht.