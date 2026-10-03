Neues Kraftwerk mit längstem Autotunnel Salzburgs

„Es ist die modernste Technologie, die es im Moment in Österreich gibt“, sagt Walter Kühner sichtlich stolz. Seit 2007 ist der Ausrüstungskoordinator an der Entstehung des neuen Kraftwerks Tauernmoos der ÖBB im Stubachtal in Uttendorf beteiligt. Ab dem Jahr 2028 sollen hier zwei Generatoren bis zu 460 Gigawattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das entspricht rund 115.000 Zugfahrten zwischen Salzburg und Wien – oder 300 Fahrten täglich.