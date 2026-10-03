Fernando Alonso sieht „keinen Grund aufzuhören“

Schon vor einem Vierteljahrhundert reiste Fernando Alonso zum Grand Prix nach Malaysia. Mit 45 Jahren sieht er seine Mission noch lange nicht erfüllt und verlängerte seinen Vertrag. Dabei deutete er für 2027 aber auch eine Überraschung an.
Sepang, 18. März 2001: Ferrari feiert dank Michael Schumacher und Rubens Barrichello einen Doppelsieg und Siebenter wird ein gewisser Jos Verstappen im Arrows. Ein 19-jähriger Spanier kommt im Minardi mit drei Runden Rückstand ins Ziel. Sein Name: Fernando Alonso. Mehr als ein Vierteljahrhundert später ist er noch immer dabei – und hat mit 45 Jahren noch nicht genug!
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