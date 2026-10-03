Fernando Alonso sieht „keinen Grund aufzuhören“

Sepang, 18. März 2001: Ferrari feiert dank Michael Schumacher und Rubens Barrichello einen Doppelsieg und Siebenter wird ein gewisser Jos Verstappen im Arrows. Ein 19-jähriger Spanier kommt im Minardi mit drei Runden Rückstand ins Ziel. Sein Name: Fernando Alonso. Mehr als ein Vierteljahrhundert später ist er noch immer dabei – und hat mit 45 Jahren noch nicht genug!