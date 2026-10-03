Natürliche Dummheit und künstliche Intelligenz

Wer sich nicht für KI interessiert, hat es gegenwärtig schwer. Nicht, dass sie ihm überall entgegenkäme – was ihm aber begegnet, ist das allmediale Reden und Schreiben, das Sinnen und Denken über Künstliche Intelligenz. Mich erstaunt das. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Lektüre in jungen Jahren sich offenbar stark von dem unterschied, was die anderen gelesen haben. Ich las nämlich Science-Fiction. Der größte Teil davon war, um es freundlich auszudrücken, literarisch mittelmäßig, aber das ist nicht der Punkt.