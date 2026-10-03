Natürliche Dummheit und künstliche Intelligenz

Die KI könnte die Menschheit auslöschen, es ist eine Minute vor zwölf, heißt es. Oder ist gar schon zu spät? „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr hat dazu eine klare Meinung.
Wer sich nicht für KI interessiert, hat es gegenwärtig schwer. Nicht, dass sie ihm überall entgegenkäme – was ihm aber begegnet, ist das allmediale Reden und Schreiben, das Sinnen und Denken über Künstliche Intelligenz. Mich erstaunt das. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Lektüre in jungen Jahren sich offenbar stark von dem unterschied, was die anderen gelesen haben. Ich las nämlich Science-Fiction. Der größte Teil davon war, um es freundlich auszudrücken, literarisch mittelmäßig, aber das ist nicht der Punkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.