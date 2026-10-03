Verurteilte Christa Pike wird künstlich beatmet

Bayr: Verlust der moralischen Autorität

In Europa meldete sich die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Petra Bayr, zu dem Fall zu Wort: „Ein Staat, der tötet, verliert seine moralische Autorität. Die gescheiterte Hinrichtung in Tennessee zeigt das in aller Brutalität“ erklärte die Nationalratsabgeordnete und Außenpolitische Sprecherin der SPÖ am Samstag in einer Aussendung. „Die Todesstrafe schreckt nicht ab. Sie bringt kein Opfer zurück. Und ein Fehlurteil kann nicht korrigiert werden, wenn der Mensch tot ist.“