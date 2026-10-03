Martina Reuter: Doping-Schock bei Wettkampf

„Ich habe es geschafft, Leute“, jubelte Martina Reuter nach ihrer nächsten Medaille beim Bodybuilding-Wettkampf auf Instagram. Doch bevor die Moderatorin ihren Auftritt in Linz ausgiebig feiern konnte, stand noch ein ganz anderer Programmpunkt an: Direkt nach der Bühne gab es für die 46-Jährige eine Überraschung.