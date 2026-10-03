Kampagne gegen sexuelle Gewalt an Unis

An der Cornell University sorgt die Kampagne „I Am Jane Doe“ für Solidarität mit einer Studentin, die sexuelle Gewalt angeprangert hat. Studierende berichten von ähnlichen Erfahrungen und fordern mehr Schutz für Betroffene. Unterdessen hat New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul eine Sonderstaatsanwältin für den Fall eingesetzt. Für Montag ist eine Kundgebung geplant.