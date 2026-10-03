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Millionär drückt sich

Kein Treueeid! Militärpolizei gegen Ex-Rapid-Star

Fußball National
03.10.2026 16:00
Die Militärpolizei „belehrte“ den Ex-Rapid-Star, der sich vor dem Wehrdienst drückt, am Rande ...
Die Militärpolizei „belehrte“ den Ex-Rapid-Star, der sich vor dem Wehrdienst drückt, am Rande des Spiels gegen Sturm. Er durfte aber wieder ausreisen.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, SEPA.Media/Johann Schwarz)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Während die Bundesregierung über die Köpfe junger Österreicher hinweg einen Wehrdienst-Pfusch plant, drückt sich dieser Fußball-Millionär seit Jahren vor dem Einberufungsbefehl. Die FPÖ übt jetzt heftige Kritik an dem früheren Rapid-Star – und wittert eine VIP-Behandlung für den österreichisch-türkischen Profi. Krone+ kennt Namen und die ganze Geschichte.

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Als Sohn türkischer Migranten in Wien geboren, hat der heute 27-jährige Profi zwei Pässe, ist also Doppelstaatsbürger. Seine Fußballkarriere beginnt der Verteidiger beim Wiener Traditionsklub SK Rapid Wien, wo er im Alter von 19 Jahren einen Profivertrag unterschreibt.

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