Zuerst Palästina-Rufe, dann Ohrfeige für Politiker

Hoffmann erklärte: „Es war eine sehr unangenehme Situation. Ich habe mir das eine Weile angeschaut, aber dann dachte ich: Das geht so nicht.“ Er habe die Gruppe angesprochen und anschließend die Zeltleitung informiert. Die Gäste hätten ihre Plätze räumen müssen, doch einige Frauen seien später an seinen Tisch zurückgekommen. „Sie bauten sich vor mir auf, nannten mich Völkermörder und Genozid-Freund. Dann hat sie mir eine Watschn gegeben.“