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Minus 25 Prozent auf „The Christmas Gospel“

Musik
01.10.2026 06:00
Promotion
(Bild: Starlight Concerts)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schönste Zeit des Jahres naht: Auch heuer wird „The Christmas Gospel“ in der Adventzeit mit weihnachtlichen Klängen für besondere Stimmung sorgen. Von 21. November bis inklusive 20. Dezember touren sie quer durch ganz Österreich. Im Krone Ticketshop unter ticket.krone.a bekommen Sie die Tickets akutell um 25 Prozent ermäßigt!

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kmm

Mit Spirituals, Gospelklassikern und Soulballaden präsentiert das US-amerikanische Ensemble „The Christmas Gospel“ wieder die musikalische Tradition der Black Churches.

Gospel vereint Klassik und moderne Soulballaden mit viel Gefühl und Temperament. „The Christmas Gospel“ verzaubert mit den besten Stimmen der Südstaaten der USA und bringt die Seele der Gospel-Musik direkt nach Österreich.

An sieben Abenden steht die monumentale Barockkirche am Karlsplatz in Wien ganz im Zeichen von ...
An sieben Abenden steht die monumentale Barockkirche am Karlsplatz in Wien ganz im Zeichen von Gospel und vorweihnachtlicher Musik.(Bild: Starlight Concerts)

Seit 25 Jahren zählt das Ensemble zu den erfolgreichsten Gospel-Formationen Europas – mit über 500 gefeierten Auftritten in Österreich und Deutschland. Die große Österreichtournee 2026 verspricht auch heuer wieder ein Fest voller Gefühl, Temperament und Gemeinschaft.

Stimmungsvolles Programm
Freuen Sie sich auf weltbekannte Gospel-Klassiker wie „Oh Happy Day“„Amazing Grace“ und „When the Saints", dargeboten mit glasklaren Stimmen, Intensität und in einer mitreißenden Performance, die die besinnliche Freude der Weihnachtszeit einfängt.

The Christmas Gospel Tour 

Alle Termine 2026 im Überblick

  • 21.11.: Bärnbach, Volkshaus
  • 22.11.: Graz, Stift Rein
  • 28.11.: Linz, Linzer Mariendom
  • 2.12.: Klagenfurt, Klagenfurter Dom
  • 3.12.: Villach, Kirche Maria Landskron
  • 4./5.12.: Wien, Karlskirche
  • 6.12.: Wr. Neustadt, Dom Wr. Neustadt
  • 8.12.: Basilika Frauenkirchen, Frauenkirchen
  • 10.12.: Krems, Dom der Wachau
  • 11./12.12.: Wien, Karlskirche
  • 16.12.: Salzburg, Pfarrkirche St. Andrä
  • 18 – 20.12.: Wien, Karlskirche

KRONEDEAL: Sichern Sie sich bis inkl. 7. Oktober Ihre minus 25 Prozent Ermäßigung exklusiv im Krone-Ticketshop unter ticket.krone.at!

Weihnachtsfreude beim Deal der Woche
Erleben Sie pure Gänsehautmomente und lassen Sie sich von der herzergreifenden Kraft des Gospelgesangs in festliche Stimmung versetzen.

Alle Infos und Termine finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Dort bekommen Sie die begehrten Karten für die Top-Events für kurze Zeit um 25 Prozent ermäßigt.

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