Minus 25 Prozent auf „The Christmas Gospel“

Die schönste Zeit des Jahres naht: Auch heuer wird „The Christmas Gospel“ in der Adventzeit mit weihnachtlichen Klängen für besondere Stimmung sorgen. Von 21. November bis inklusive 20. Dezember touren sie quer durch ganz Österreich. Im Krone Ticketshop unter ticket.krone.a bekommen Sie die Tickets akutell um 25 Prozent ermäßigt!