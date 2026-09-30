Cosmó: „Hatte keinen Antrieb und lag nur im Bett“

„Krone“: Cosmó, das erste Mal haben wir uns im Jänner dieses Jahres getroffen, das letzte Mal direkt nach dem Song Contest. In diesem dreiviertel Jahr ist bei dir unglaublich viel passiert. Bist du heute eine andere Person als zu Beginn des Jahres?

Cosmó: Ich habe unfassbar viel gelernt über die Musikindustrie, übers Showbusiness und hatte generell eine ganz starke persönliche Entwicklung. Was aber immer noch deckungsgleich ist? Ich wohne in derselben Wohnung, gehe noch immer gerne laufen oder frühstücke dasselbe. Nach dem Song Contest bin ich am Sonntag aufgewacht und es hat sich angefühlt, als hätte ich geträumt und es wäre nichts passiert. Die Folgen kamen dann erst ein paar Tage später. Dieses Jahr fühlt sich an, als wären es zwei.