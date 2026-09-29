Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstaufführung

Brucknerfest: Chor entfaltet Kathedrale aus Gesang

Oberösterreich
29.09.2026 16:00
Johannes Hiemetsberger dirigiert den Chorus sine nomine und Solisten
Johannes Hiemetsberger dirigiert den Chorus sine nomine und Solisten(Bild: Reinhard Winkler)
Porträt von Eva Hammer
Porträt von Johannes Sonnberger
Von Eva Hammer und Johannes Sonnberger

Das Linzer Brucknerfest hat viel Platz für neue Formate und Musik der Gegenwart: Die Aufführung des zeitgenössischen Werkes „Frühling. Leeres Land“ des Wiener Komponisten Wolfgang Sauseng durch den Chorus sine nomine wurde im ausverkauften mittleren Saal des Brucknerhauses heftig umjubelt.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Erzählung „Die Karawane und die Auferstehung“ von Ingeborg Bachmann (1926-1973), zu Beginn hervorragend vorgetragen von Marlena Reinwald, bildet das Grundgerüst für das Musikalische Szenario für Soli, Chor mit Handglocken, Saxophonquartett, Schlagwerk, Klavier und Kontrabass mit dem Titel: „Frühling. Leeres Land.“

Der Komponist Wolfgang Sauseng (Wien) teilt das Libretto von Elisabeth Vera Rathenböck (Linz/Steyr) in neun alte italienische Formen, die er mit meist frei-tonalen Klängen füllt. Der phantastische Chorus sine nomine hat sich unter Johannes Hiemetsberger in 35 Jahren einen großen Namen gemacht und eine riesige musikalische Bandbreite erworben.

Gefangen in der Zwischenwelt
Eine Gruppe Menschen zieht ziellos durch eine Wüste zwischen Diesseits und Jenseits. Sie bewegen sich mühsam, sinnlos, trostlos, ihre Gedanken kreisen um ihre letzten Momente, endlich erkennen sie, dass sie gestorben sind. Sie sagen: „Es war Frühling, als ich starb“. Ein Knabe, der sein kurzes Leben in einem Waisenhaus verbracht hat, öffnet eine neue Wahrnehmung, er fragt nach dem Frühling, dem Leben...

Bachmann verbindet diese existenzialistische Handlung mit der Pfingsterzählung. Rathenböck hat die Motive und Figuren der Originalerzählung tiefer ausgeleuchtet und daraus ein wortstarkes Libretto entwickelt, das Bachmann treu bleibt, und dennoch völlig neu, eigenständig und gegenwärtig wirkt.

Dirigent Johannes Hiemetsberger setzt scharfe Kanten. Sein ganzer Körper dirigiert. Jeder einzelne Finger setzt Akzente, eine weiche Geste entfesselt einen Sturm am Schlagwerk. Aus der scheinbar kargen Erzählung baut sich ein unendlich weites Echo von Empfindungen und Gedanken auf.

Die Solisten Johanna Zachhuber (Mezzo) Bernhard Landauer (Altus) Sebastian Taschner (Tenor) und ...
Die Solisten Johanna Zachhuber (Mezzo) Bernhard Landauer (Altus) Sebastian Taschner (Tenor) und Korbinian Schlag (Bariton).(Bild: Reinhard Winkler)

Da klingen Hilferufe, panische Deklamationen, aber auch lyrische Passagen mit ungewöhnlich fortschreitender Melodik und spannender Rhythmik wie selbstverständlich, textdeutlich und sauber. Auch das Mobilis Saxophonquartett wirkt souverän, nicht nur beim Klezmer-Zitat „Oyfn Pripetshik“. Grossartig auch Igor Gross am Schlagwerk und György Handl am Klavier sowie der Kontrabassist Tommaso Huber.

Lesen Sie auch:
Philosophie ist alltagstauglich: Robert Pfaller – Wien, Linz – denkt, schreibt und lehrt ...
Robert Pfaller
„Wir sind wie Passagiere auf der Titanic“
10.08.2026
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Tanz zwischen Anbetung und „Kannibalismus“
27.09.2026
Schlossmuseum Linz
Gletscher: Das schmelzende Gedächtnis der Erde
25.09.2026

Die Solisten Johanna Zachhuber (Mezzo) Bernhard Landauer (Altus) Sebastian Taschner (Tenor) und Korbinian Schlag (Bariton) geben den Figuren – Alte Frau, Mädchen, Invalide und Alter Mann – Greifbarkeit in ihrem leeren Land, ihrem Zwischenzustand vom Leben zum Tod und umgekehrt. Besonders hervorzuheben ist Katharina Linhard, die dem Knaben eine Stimme leiht: betörend, erlösend.

„Was mag das Leben wohl sein?“, scheint die Grundfrage des „Musikalischen Szenarios“ zu sein. Wie kommen wir mit unserer Endlichkeit zurecht? Im ausverkauften Mittleren Saal des Brucknerhauses gab es stürmischen Applaus für das Werk, das erst im März in Krems bei Imago Dei uraufgeführt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
29.09.2026 16:00
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
95.420 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
81.294 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
77.370 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
988 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
908 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Kolumnen
Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“
871 mal kommentiert
Öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das trauen sich die Heerscharen seiner ...
Mehr Oberösterreich
Einweisung im Raum
Zündler-Kamerad mit wirren Aussagen vor Gericht
Erstaufführung
Brucknerfest: Chor entfaltet Kathedrale aus Gesang
Ruefa baut aus
Heimischer Urlaubsriese übernimmt Reisewelt
SPÖ-Binder fragt nach
Welchen Weg geht Schwarz-Blau bei Ambulanzen?
Feuerwehr löschte
Auto geriet während der Fahrt plötzlich in Brand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf