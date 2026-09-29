Brucknerfest: Chor entfaltet Kathedrale aus Gesang

Gefangen in der Zwischenwelt

Eine Gruppe Menschen zieht ziellos durch eine Wüste zwischen Diesseits und Jenseits. Sie bewegen sich mühsam, sinnlos, trostlos, ihre Gedanken kreisen um ihre letzten Momente, endlich erkennen sie, dass sie gestorben sind. Sie sagen: „Es war Frühling, als ich starb“. Ein Knabe, der sein kurzes Leben in einem Waisenhaus verbracht hat, öffnet eine neue Wahrnehmung, er fragt nach dem Frühling, dem Leben...