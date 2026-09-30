Amon Amarth: Mythologie für die breite Masse

Es gibt immer noch neue Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ich meine, wenn ich es richtig ausspreche – „Upphaf“, das Akustik-Lied -, dann ist das ein gutes Zeichen für, ähm, eine noch vorhandene Neugier. Ein Zeichen dafür, dass man experimentieren und neue Wege finden möchte, um sich selbst sowie seine Werte und Ideen zum Ausdruck zu bringen.

Ich glaube, du hast recht. Es ist allerdings interessant, denn bevor Olavi (Mikkonen – Gitarrist, Anm. d. Verf.) diese Idee vorstellte, hatte ich selbst überhaupt nicht daran gedacht, einen Akustiksong zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas tun würden, aber es ist eine dieser Sachen: Ich weiß, dass Olli diese Idee schon sehr lange mit sich herumtrug. Ich glaube, er hatte sie schon seit zehn Jahren – oder sogar länger als zehn Jahre im Gepäck. Und das Lustige ist – bei ihm ist das so -, wenn er eine Idee hat, von der er glaubt, dass sie nicht zur Band passt oder nicht gut genug ist, verwirft er sie einfach und schaut sie nie wieder an. Anscheinend war diese Idee stark genug, sodass sie immer wieder auftauchte. Wir hatten dann diese Songwriting-Session in einer Hütte, die wir gemietet hatten. Er sagte: „Ich möchte euch das mal vorspielen und hören, was ihr dazu sagt.“ Er spielte das Demo ab und alle waren begeistert. Wir fanden das großartig. Alle waren sofort mit an Bord. Es fühlte sich einfach richtig an. Und es schien auch gut zum Album zu passen.