„Erlösung“ für Klopp und dessen „Krawall“-Truppe

In die Zukunft blicken wollte Klopp zu später Stunde aber nicht. „Ich fühle mich heute überragend, weil ich total happy und stolz bin auf das, was die Jungs da hingehauen haben. Und jetzt fahren wir nach Hause, versuchen zu schlafen, fliegen nach Griechenland und versuchen, Fußball zu spielen. Das ist der Plan“, sagte er. Auch am Sonntag dürfen wieder einige Debüts erwartet werden. Gegen Serbien waren es fünf. So trug sich Celtics Mika Baur als 1.000. Nationalspieler in der DFB-Historie ein.