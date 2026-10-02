Spionage-Krimi um Cannabis-Wunderpille aus Kärnten

Streng geheime Forschungen an einem revolutionären Schmerzmittel sollen aus einem Labor in Kärnten verraten worden sein. Ein hoher Angestellter des Unternehmens muss sich deswegen vor dem Strafgericht verantworten – wegen Geheimnisverrats. Auch prominente Ärzte und Unternehmer sind in die Sache involviert.