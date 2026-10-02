Beim Heimstart muss VSV die Legionäre aufwecken

Nach fünf Auswärtsspielen brennen die VSV-Cracks auf den Heimstart am Freitag gegen Milano – das mit 15 Punkten aus sechs Partien anreist. Kämpferherz Felix Maxa spulte in Ungarn seine 500. Liga-Partie ab, weiß: „Offensiv müssen wir uns steigern, auch kreativer werden. Mit den Fans können wir eine große Energie erzeugen.“
Eine kurze Nacht hatte VSV-Jubilar Felix Maxa nach der 0:1-Niederlage in Fehervar. Aber nicht, weil er sein 500. Spiel groß gefeiert hätte. „Ich war nach der Heimfahrt um 4.30 Uhr im Bett und länger als bis 9 Uhr kannst du als Vater von kleinen Zwillingen kaum schlafen“, grinst der Stürmer, der sein Jubiläum nicht im Blick hatte, aber trotzdem stolz ist: „Andere hatten mehr Talent als ich und haben gar keine Partie in der höchsten heimischen Spielklasse absolviert. Ich hab mir das erkämpft und deshalb ist es richtig cool.“
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