Geldtransporter: Orban-Bruder bat Grazer um Hilfe

Der Grazer Unternehmer bezeichnete Áron Orbán als „naiven Typen“, der im Schatten seines Bruders aufgewachsen sei. Gleichzeitig ging er nicht davon aus, dass dieser formal im Auftrag des ungarischen Staates gehandelt habe. Für ihn sei der Vorgang allerdings ein Beispiel dafür, wie die wenige Wochen zuvor erfolgte Beschlagnahmung des Geldtransports in Ungarn organisiert worden sein könnte.