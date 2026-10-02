Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Ukraine-Geld

Geldtransporter: Orban-Bruder bat Grazer um Hilfe

Außenpolitik
02.10.2026 12:51
40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold waren wenige Wochen zuvor in ...
40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold waren wenige Wochen zuvor in Ungarn beschlagnahmt worden.(Bild: Facebook/NBU, Konstantin - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was wenige Wochen zuvor in Ungarn für Aufsehen gesorgt hatte, sollte sich offenbar auch in Österreich wiederholen: Der jüngere Bruder des damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán soll versucht haben, einen weiteren Geldtransport für die Ukraine stoppen zu lassen. Dafür wandte sich Áron Orbán laut dem ungarischen Onlinemedium 444.hu an einen Grazer Unternehmer – der stattdessen die österreichischen Staatsschützer informierte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Konkret soll Áron Orbán am 26. März per Messenger Kontakt zu dem im Finanzsektor tätigen Grazer mit ungarischen Wurzeln aufgenommen haben. Er habe gefragt, ob dieser Einfluss habe und einen solchen Stopp „organisieren“ könne, schilderte der Unternehmer. Er bestätigte damit die Darstellung von 444.hu, die sich auf Chatnachrichten stützt.

Der Grazer wollte auf die Bitte nicht eingehen. Stattdessen informierte er nach eigenen Angaben einen ungarisch-stämmigen Grazer ÖVP-Gemeinderat über den Kontakt und wandte sich an die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Von dort habe er allerdings lediglich eine automatische Eingangsbestätigung erhalten. Eine weitere Rückmeldung sei nicht erfolgt.

Was wusste Orbáns Bruder?
Unklar ist, woher Áron Orbán seine Informationen über mögliche weitere Geldtransporte hatte. In der WhatsApp-Kommunikation soll er geschrieben haben, dass neben ihm jemand sitze, der über Orte und Zeitpunkte einer nächsten Lieferung aus Österreich in die Ukraine genau Bescheid wisse. Diese Person könne dem Grazer bei Bedarf die entsprechenden Informationen geben.

Öffentlich bekannt waren solche Details zu diesem Zeitpunkt nicht. Die staatliche ukrainische Oschtschadbank hatte nach der Beschlagnahmung eines früheren Geldtransports lediglich mitgeteilt, künftig nicht mehr über Ungarn zu fahren. Über andere Routen machte sie keine Angaben.

Der Grazer Unternehmer bezeichnete Áron Orbán als „naiven Typen“, der im Schatten seines Bruders aufgewachsen sei. Gleichzeitig ging er nicht davon aus, dass dieser formal im Auftrag des ungarischen Staates gehandelt habe. Für ihn sei der Vorgang allerdings ein Beispiel dafür, wie die wenige Wochen zuvor erfolgte Beschlagnahmung des Geldtransports in Ungarn organisiert worden sein könnte.

74 Millionen Dollar und Euro beschlagnahmt
Bei dieser Aktion hatten ungarische Behörden Anfang März einen Geldtransporter der staatlichen ukrainischen Oschtschadbank gestoppt. Darin befanden sich laut den Angaben 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold. Das Geld sollte in einem branchenüblichen Vorgang von der Raiffeisen Bank International (RBI) in Wien in die Ukraine gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán reagierte offenbar mit einer Vergeltungsmaßnahme auf die ...
Brisanter Bericht:
Geldtransporter auf Anweisung Orbáns beschlagnahmt
03.06.2026
Transporter gestoppt
Ungarn gibt der Ukraine Geld und Gold zurück
07.05.2026
Geldtransport gestoppt
Ukraine: Ungarn nahm Bankmitarbeiter als Geiseln
06.03.2026

Die ungarischen Behörden begründeten die Beschlagnahmung mit einem Geldwäscheverdacht. Nach der Abwahl von Orbáns Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl am 12. April wurde das Ermittlungsverfahren jedoch mangels Tatverdachts eingestellt. Anfang Mai wurden die beschlagnahmten Werte wieder an die Ukraine übergeben.

Der Fall hatte bereits zuvor für Spannungen zwischen Kiew und Budapest gesorgt und auch die österreichische Innenpolitik beschäftigt. Die FPÖ hatte eine parlamentarische Anfrage an die für Bankgeschäfte nicht zuständige Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) gerichtet und dabei von einem „nächsten Ukraine-Skandal mit Österreich-Bezug“ gesprochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
02.10.2026 12:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
133.647 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
100.817 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
78.095 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2121 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1434 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
709 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Mehr Außenpolitik
An alle SPÖ-Mitglieder
Zeiler in Brief: „Wir müssen uns ändern“
Frontlinie unverändert
Putin will Donbass in maximal 1,5 Jahren erobern
Wirbel um Ukraine-Geld
Geldtransporter: Orban-Bruder bat Grazer um Hilfe
Hamas-Mitglied
Israels Armee tötet Entführer von Shoham-Familie
Zinsdilemma droht
Teuerungs-Schock in der Eurozone: EZB unter Druck
Top Gutscheine
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf