Auhof Center feiert 30 Jahre mit Prominenz

Das Auhof Center hat sein 30-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung gefeiert. Ein Höhepunkt des Abends war eine Charity-Modenschau mit bekannten Persönlichkeiten auf dem Laufsteg. Zudem gab es eine große Spende für „Licht ins Dunkel“.
Das bekannte Auhof Center blickt auf drei erfolgreiche Jahrzehnte seines Bestehens zurück. Zu diesem besonderen Anlass lud der Hausherr und Kommerzialrat Peter K. Schaider zahlreiche Wegbegleiter zu einem großen Festabend ein. Die offizielle Eröffnung der Jubiläumsfeier fand gemeinsam mit Michael Takacs, Alexander Wurz sowie Dompfarrer Anton Faber statt. Zudem waren viele weitere Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Medien sowie der Handelsbranche vor Ort, um das Jubiläum zu begehen.
Prominente auf dem Laufsteg
Im Mittelpunkt der abendlichen Veranstaltung stand eine Charity-Promi-Modenschau. Dabei tauschten mehrere bekannte Persönlichkeiten für den guten Zweck ihre gewohnte Rolle gegen einen Auftritt auf dem Laufsteg. Die Moderation dieser besonderen Show übernahm Martina Reuter. Als Models traten unter anderem Monika Ballwein, Sigi Fink und Nadja Maleh auf. Auch Gerda Rogers, Verena Schneider und Natalie Nemec präsentierten Mode vor dem versammelten Publikum im Auhof Center.
Spende für Licht ins Dunkel
Neben den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen stand der karitative Gedanke im Fokus des Abends. Drei Jahrzehnte Erfolg sollen auch jenen Menschen zugutekommen, die dringend Unterstützung brauchen. Im direkten Anschluss an die Modenschau gab es daher eine feierliche Scheckübergabe. Peter K. Schaider überreichte eine offizielle Spende an Inge Klingohr. Das gesammelte Geld kommt der Aktion „Seitenblicke – Licht ins Dunkel“ zugute. Zahlreiche Geschäftspartner verfolgten den Abschluss des Festes.