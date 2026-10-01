Auhof Center feiert 30 Jahre mit Prominenz

Das bekannte Auhof Center blickt auf drei erfolgreiche Jahrzehnte seines Bestehens zurück. Zu diesem besonderen Anlass lud der Hausherr und Kommerzialrat Peter K. Schaider zahlreiche Wegbegleiter zu einem großen Festabend ein. Die offizielle Eröffnung der Jubiläumsfeier fand gemeinsam mit Michael Takacs, Alexander Wurz sowie Dompfarrer Anton Faber statt. Zudem waren viele weitere Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Medien sowie der Handelsbranche vor Ort, um das Jubiläum zu begehen.