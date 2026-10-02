Korruptionsjäger haben den Polizeichef im Visier

Es sollte ein Jux sein, doch dieser Spaß ging gewaltig in die Hose: Zumindest drei echte Linzer Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe waren am 19. August bei einer Feier der Firma Haidlmair in Micheldorf im Einsatz, um den vermeintlichen Amazon-Gründer Jeff Bezos zu eskortieren.