Korruptionsjäger haben den Polizeichef im Visier

Für den Linzer Stadtpolizeikommandanten Klaus Hübner wird es langsam enger. Wegen der Affäre um den Einsatz dreier Elite-Polizisten bei einer Firmenfeier in Micheldorf hat das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung nun bei der Staatsanwaltschaft Linz Anzeige wegen Amtsmissbrauch erstattet.
Es sollte ein Jux sein, doch dieser Spaß ging gewaltig in die Hose: Zumindest drei echte Linzer Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe waren am 19. August bei einer Feier der Firma Haidlmair in Micheldorf im Einsatz, um den vermeintlichen Amazon-Gründer Jeff Bezos zu eskortieren.
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