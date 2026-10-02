FPÖ-Chef gab kein Interview: „Keine kluge Politik“

Der OÖ. Presseclub feiert sein 50-jähriges Bestehen. Präsidentin Christine Haiden (64), frühere Chefredakteurin und Autorin mehrerer Bücher, spricht im Interview mit der „OÖ-Krone“ über die Bedeutung von Journalismus für die Demokratie, den Umgang der Politik mit kritischen Medien, künstliche Intelligenz – und darüber, warum sie als Kind Briefträgerin werden wollte.
„Krone“: 50 Jahre Presseclub Oberösterreich. Warum braucht es so eine Institution?
Christine Haiden: Der Presseclub ist so etwas wie eine gemeinsame Plattform aller Medienunternehmen, die ja im journalistischen und auch kaufmännischen Alltag durchaus in Konkurrenz stehen. Aber da haben sie eine gemeinsame Plattform, wo man auch gemeinsam für die Branche überlegt, was man braucht und wer man ist. Man könnte fast von einer Standesvertretung reden.
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