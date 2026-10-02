FPÖ-Chef gab kein Interview: „Keine kluge Politik“

„Krone“: 50 Jahre Presseclub Oberösterreich. Warum braucht es so eine Institution?

Christine Haiden: Der Presseclub ist so etwas wie eine gemeinsame Plattform aller Medienunternehmen, die ja im journalistischen und auch kaufmännischen Alltag durchaus in Konkurrenz stehen. Aber da haben sie eine gemeinsame Plattform, wo man auch gemeinsam für die Branche überlegt, was man braucht und wer man ist. Man könnte fast von einer Standesvertretung reden.