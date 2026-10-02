Was regt Sie im Straßenverkehr auf?

Wer regelmäßig auf Österreichs Straßen unterwegs ist, braucht starke Nerven und mitunter eine laute Hupe: Schleicher auf der Bundesstraße, Drängler im Rückspiegel, Handy-Zombies auf der Fahrbahn. Was ärgert Sie im Straßenverkehr am meisten?
Montagmorgen auf der Bundesstraße: Vor Ihnen schleicht jemand mit 60 dahin, als führe er auf Viertelsicht, und im Rückspiegel klebt schon der Nächste an der Stoßstange. Dazu die Überholer, die sich vor der Kurve noch schnell reinzwängen, obwohl nicht einmal Nostradamus sagen könnte, was entgegenkommt. In der Stadt wartet das nächste Drama: Handy-Zombies treten ohne einen Blick auf die Straße und Radfahrer ziehen bei Rot an der Kreuzung vorbei.
Ihre Meinung zählt!
Was im Straßenverkehr lässt bei Ihnen regelmäßig den Puls steigen? Und Hand aufs Herz: Welche Verkehrssünde passiert Ihnen selbst hin und wieder, obwohl Sie sich bei anderen darüber ärgern?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!
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