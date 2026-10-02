Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Was regt Sie im Straßenverkehr auf?

Forum
02.10.2026 13:30
Geduld ist eine Tugend, im Straßenverkehr leider eine seltene.
Geduld ist eine Tugend, im Straßenverkehr leider eine seltene.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Wer regelmäßig auf Österreichs Straßen unterwegs ist, braucht starke Nerven und mitunter eine laute Hupe: Schleicher auf der Bundesstraße, Drängler im Rückspiegel, Handy-Zombies auf der Fahrbahn. Was ärgert Sie im Straßenverkehr am meisten?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Montagmorgen auf der Bundesstraße: Vor Ihnen schleicht jemand mit 60 dahin, als führe er auf Viertelsicht, und im Rückspiegel klebt schon der Nächste an der Stoßstange. Dazu die Überholer, die sich vor der Kurve noch schnell reinzwängen, obwohl nicht einmal Nostradamus sagen könnte, was entgegenkommt. In der Stadt wartet das nächste Drama: Handy-Zombies treten ohne einen Blick auf die Straße und Radfahrer ziehen bei Rot an der Kreuzung vorbei.

Ihre Meinung zählt!
Was im Straßenverkehr lässt bei Ihnen regelmäßig den Puls steigen? Und Hand aufs Herz: Welche Verkehrssünde passiert Ihnen selbst hin und wieder, obwohl Sie sich bei anderen darüber ärgern?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
02.10.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
133.056 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
120.909 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
100.035 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2119 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1434 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Schüler ohne Deutsch: Was soll aus denen werden?
824 mal kommentiert
Die Deutschkenntnisse vieler Wiener Schüler sind mangelhaft.
Mehr Forum
Frage des Tages
Wäre Marterbauer ein guter SPÖ-Chef?
Diskutieren Sie mit!
Pakete, Benzin und Co.: Sind Sie betroffen?
Frage des Tages
Flugzeugterror: Haben Sie Angst vorm Fliegen?
Gelungene Integration
„Krone“-Leser: „Wille ist da, es braucht nur Zeit“
Diskutieren Sie mit!
Was darf uns das Kulturangebot in Wien kosten?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf