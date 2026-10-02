Was regt Sie im Straßenverkehr auf?

Ihre Meinung zählt!

Was im Straßenverkehr lässt bei Ihnen regelmäßig den Puls steigen? Und Hand aufs Herz: Welche Verkehrssünde passiert Ihnen selbst hin und wieder, obwohl Sie sich bei anderen darüber ärgern?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!