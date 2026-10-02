Mordverdächtiger Polizist vergiftet? Freispruch

Zwei Becher mit Medikamentenrückständen

Genau diese Medikamente landeten schließlich pulverisiert im Wasserbecher von Manuel M., der sie mit dem übrigen Wasser im Becher vor dem Schlafengehen zu sich nahm. Daraufhin litt er unter Bauchkrämpfen und Schwindel und fühlte sich „wie betrunken, nur ohne die euphorisierende Wirkung, also wie in einem Delirium“. Am nächsten Morgen stellte er pulvrige Rückstände in seinem Becher fest, woraufhin er diesen in seinem Kasten verwahrte und gegen einen neuen tauschte. Bevor er sich vor dem Schlafengehen ins Bad begab, überprüfte er den neuen Becher und merkte sich genau, wo dieser stand. So fiel ihm nur wenig später auf, dass der Becher verrückt und dem Wasser erneut ein Pulver untergemischt worden war. Er übergab beide Becher den Justizwachbeamten und beschuldigte seinen Zellengenossen. Eine toxikologische Analyse bestätigte die Medikamentenrückstände in den Bechern.