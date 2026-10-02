Früherer Unterhaus-Kicker will Kindergarten bauen

Darko stammt aus Ghana und hat die Liebe zu seinen Wurzeln immer behalten. Genauso wie das Ziel, jenen etwas zurückzugeben, die es nicht so gut getroffen haben. „Vor allem die Kinder liegen mir am Herzen. In den Städten geht es ihnen vergleichsweise gut, aber draußen am Land sind die Bedingungen hart“, sagt Darko, dessen Sohn ebenso ein talentierter Nachwuchskicker ist.