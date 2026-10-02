Früherer Unterhaus-Kicker will Kindergarten bauen

Henry Darko hat als Fußballer eine bewegte Laufbahn hinter sich. Nach Jugendjahren in Österreich siedelte er mit seiner Familie nach England, wo er unter anderem bei den Traditionsvereinen FC Bromley, Dulwich Hamlet und Lingfield kickte. Zurück in Österreich lief er für mehrere Unterhausklubs auf, ehe er kürzlich seine Karriere bei Austria Puch beendete. Jetzt ist er auf einer ganz anderen Mission.
Darko stammt aus Ghana und hat die Liebe zu seinen Wurzeln immer behalten. Genauso wie das Ziel, jenen etwas zurückzugeben, die es nicht so gut getroffen haben. „Vor allem die Kinder liegen mir am Herzen. In den Städten geht es ihnen vergleichsweise gut, aber draußen am Land sind die Bedingungen hart“, sagt Darko, dessen Sohn ebenso ein talentierter Nachwuchskicker ist.
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